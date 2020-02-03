防武漢肺炎進社區 高市教稀釋漂白水消毒

（中央社記者王淑芬高雄3日電）高雄市有5939棟公寓大廈，每天進出的住戶或訪客可能帶源感染，市府衛生及工務局今天傳授公寓大廈管理人員及住戶以漂白水與水比例1：100的方式泡製，針對門把、電梯按鈕消毒。

為防範武漢肺炎，工務局今天在鳳山行政中心中庭舉辦「因應嚴重特殊傳染性肺炎正確漂白水泡製防疫宣導」，有50棟大樓代表參加漂白水泡製方法講習會。

漂白水製作方法是以漂白水與水的比例為1：100，當天泡製當天使用，高雄市衛生局長林立人建議大樓管理員針對公共區域內經常接觸之物品表面，如門把、電梯按鈕、電燈開關、信箱等定期進行清潔消毒，另外對於進入大樓的訪客及人員進行量體溫、噴酒精等防範工作，以杜絕傳染病進入社區。

林立人及工務局長吳明昌示範以100cc的漂白水，倒入10公升的清水比例，講授調製方式，並呼籲管委會或住戶針對高風險區，如電梯按鈕等一天多次擦拭，以降低感染風險，並呼籲大樓住戶及訪客應進行最基本的防疫3步驟勤洗手、量體溫、戴口罩以嚴防疫情擴散。林立人提醒民眾如果有呼吸道不適或生病就應該就診，看醫生時交代活動史等。

市府贈送參加講習的管委會代表各一瓶價值約新台幣11元的消毒水，請管委會務必確實做好消潔消毒工作。

吳明昌表示，高雄市已報備成立管理組織公寓大廈共計5939棟，居住人口逾百萬人，為降低社區住戶感染嚴重特殊傳染性肺炎風險，將加強管委會及民眾自我保護的方法，一起防疫，以免讓家庭、社區增加傳播風險。（編輯：黃世雅）1090203