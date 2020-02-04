防疫照顧假 宜蘭五結鄉公所帶頭給薪

（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）受武漢肺炎疫情影響，家長可請防疫照顧假，但由雇主決定是否給薪。宜蘭縣五結鄉長沈德茂今天說，公所內140名適用勞基法者只要符合請假規定，薪資照發，呼籲雇主也能給薪。

因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心2日宣布，高中職（含）以下學校開學日延後2週。勞動部表示，為照顧小學以下學童，父母其中之一可以在這2週間請「防疫照顧假」。

五結鄉公所舉辦的「2020元宵走尪暨廟宇嘉年華民俗活動」原訂7日起一連舉辦3天。鄉公所今天舉辦記者會時，沈德茂當場宣布，受到武漢肺炎疫情影響，這項活動改為「2020元宵走尪保平安除疫祈福活動」，並在8日開幕，活動縮減為2天，將提供口罩給選手使用，但不強制配戴；選手如果有感冒症狀，建議不要參賽。

沈德茂接受媒體聯訪時說，五結鄉公所適用勞基法的員工共140人，包括清潔隊50人、保育員70人、臨時人員20人，凡是符合防疫照顧假請假資格並提出申請者，他都會核准，且薪資照發，不扣薪水，呼籲企業界比照辦理，共體時艱。（編輯：方沛清）1090204