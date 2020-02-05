口罩支援第一線 中市議員募600個捐醫師公會

受到武漢肺炎疫情影響，民眾搶買口罩，使得第一線醫療人員口罩更吃緊，民進黨台中市議員張耀中（左2）5日將募集到的醫療用口罩送至台中市醫師公會。中央社記者郝雪卿攝 109年2月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）因應武漢肺炎疫情，民眾需求口罩殷切，也讓在第一線的醫療人員口罩吃緊，民進黨籍台中市議員張耀中募集600個口罩今天交給台中市醫師公會轉贈醫療人員，紓解前線口罩荒。

受到武漢肺炎疫情影響，民眾搶買口罩因應，張耀中表示，希望健康民眾不需配戴口罩，而在第一線防疫的醫療人員是最需要口罩的族群，在基層醫療體系出現口罩荒的情形下，募集到原本要外銷的醫療用口罩，轉送給醫療人員使用。

張耀中將募集到的600個醫療用口罩送往台中市醫師公會，由醫師公會副理事長王博正及副秘書長林軼群等人代表受贈。

張耀中指出，捐贈的口罩是台灣製造商外銷日本的醫療用口罩，在中央宣布全數徵用及禁止出口的情形下，又看到衛福部長陳時中在記者會上流淚，於是決定將這批600個口罩給基層醫護人員使用，期望在第一線的醫護人員把防疫和自己顧好，民眾才不用煩惱。

張耀中在實際拜訪醫師公會後才發現，公會現開放讓各診所一次約領取1包50個口罩，但實際基層醫護約1人1天只能使用1片，明顯量能不足，期望他的捐贈讓市面通路還有庫存的口罩者，能送達配發給有需要的族群，全民共同來防疫，將風險降到最低。（編輯：李錫璋）1090205