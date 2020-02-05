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憂疫情衝擊高市蓮霧訂單 韓國瑜允闢通路

最新更新：2020/02/05 18:31
高雄市長韓國瑜（右2）5日訪視六龜區農會集貨場，了解盛產期蓮霧產銷狀況，也關切近來受中國武漢肺炎疫情影響的外銷狀況。中央社記者王淑芬攝　109年2月5日
高雄市長韓國瑜（右2）5日訪視六龜區農會集貨場，了解盛產期蓮霧產銷狀況，也關切近來受中國武漢肺炎疫情影響的外銷狀況。中央社記者王淑芬攝　109年2月5日

（中央社記者王淑芬高雄5日電）高雄市六龜區種植蓮霧面積約345公頃，每年有逾3億元產值，外銷量逐年增加，但近來受到武漢肺炎疫情影響，訂單趨緩衝擊產銷，市長韓國瑜今天訪視產地，允暢通路盼穩定價格。

韓國瑜由農業局長吳芳銘陪同走訪六龜區農會集貨場及農產品運銷合作社，了解盛產期蓮霧產銷狀況也關切近來受到武漢肺炎疫情影響外銷狀況。

農業局簡報，今年1月蓮霧外銷量210公噸，幾乎是108年全年外銷量的1/3。正當韓國瑜訪視農會產銷班蓮霧的同時，也正有蓮霧裝箱準備外銷，他說，近來受到武漢疫情衝擊，憂心外銷訂單萎縮，他向農民喊話會協助打通外銷通路盼穩定價格。

韓國瑜說，今天早上也和漁民座談，漁民很擔心如果外銷通路受衝擊，價格無法支撐；漁民也擔心目前石斑魚價格下殺，降幅變大。

農業局統計，六龜區蓮霧種植占全市85%產量，因為水質和氣候關係，蓮霧碩大、深紅多汁、甜度高，受到市場好評。

擁有約一甲地以種植蜜風鈴蓮霧為主力的農民劉紀煌告訴中央社記者，春節期間接連數天降雨，造成蓮霧裂果，影響採收及賣相，除了擔心收成受影響，也對來勢洶洶的肺炎疫情有危機感，盼市府能說到做好，確保果農收益。

農業局指出，109年1月份蓮霧外銷量210公噸較108年同期56公噸成長275%。但是近來中國訂單趨緩，吳芳銘說，農業局已協助對接其他通路，也盼加拿大等國的通路銷量成長。

韓國瑜稍早也勘察六龜區高133線道，六龜不老溫泉通往寶來溫泉區的要道，這條在2009年莫拉克風災中斷的道路，雖經過重建卻又在2012年一場風災道路坍方約200公尺，至今民眾要改道台27線，造成用路人交通不便。

工務局長吳明昌表示，道路修建受制高133線道位於土石流潛勢區，地質不穩定，道路復舊又須避開河流衝擊面，估計復舊工程費要新台幣6億元，將向中央爭取補助。

過度時期，市府籌措約4500萬元推動高133線溪底便道工程，闢建寬7公尺、長2879公尺的便道，目前工程進度約19%，預計5月下旬完工。（編輯：謝雅竹）1090205

高雄市長韓國瑜5日訪視六龜區農會產銷班蓮霧的同時，也正有蓮霧裝箱準備外銷。韓國瑜表示，近來受到武漢肺炎疫情衝擊，憂心外銷訂單萎縮，他並向農民喊話會協助打通外銷通路，盼穩定價格。中央社記者王淑芬攝　109年2月5日
高雄市長韓國瑜5日訪視六龜區農會產銷班蓮霧的同時，也正有蓮霧裝箱準備外銷。韓國瑜表示，近來受到武漢肺炎疫情衝擊，憂心外銷訂單萎縮，他並向農民喊話會協助打通外銷通路，盼穩定價格。中央社記者王淑芬攝　109年2月5日
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