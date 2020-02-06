企業捐贈消毒漂白水 苗栗市免費發送市民

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）因武漢肺炎疫情，口罩、消毒水成為搶手貨，苗栗市公所今天透過各里長辦公室免費發送100桶消毒用漂白水，市民爭相排隊攜帶容器裝取。

苗栗市公所日前獲宸鼎生物科技股份有限公司贈送酒精作為轄內中小學生消毒防疫使用，市民頻頻致電市公所詢問，但已無多餘數量，市長邱鎮軍轉而尋求市內其他企業，獲捐贈100桶、30公升裝的次氯酸鈉（漂白水）作為清潔環境之用。

苗栗市公所獲企業捐贈100桶消毒用漂白水，6日透過各里辦公處免費發送，提供市民自行加水稀釋進行居家環境清潔，不少市民一早就前往排隊，攜帶容器裝取消毒漂白水。中央社記者管瑞平攝 109年2月6日

苗栗市公所今天上午9時透過各里長辦公室轉送給里民索取，不少民眾拿著各式寶特瓶、容器前往排隊裝取，有市民指出，因武漢肺炎疫情影響，現在口罩、酒精都很難買得到，感謝市公所能提供消毒漂白水，幫助居家環境清潔消毒。

市長邱鎮軍發現排隊民眾拿的寶特瓶上，還有貼有飲料品牌標籤，特別提醒市民，回家後要把標籤私下來，以免孩童誤食。

邱鎮軍也親自示範將領回的消毒用漂白水，必須以1:3比例加水稀釋過後，再以抹布或噴灑的方式，擦拭門把、桌面、家具等經常觸摸處，進行居家環境消毒，落實防疫工作。（編輯：李錫璋）1090206