視察幼兒園防疫 鄭文燦：學校室內空間暫停開放

桃園市長鄭文燦（左2）6日上午前往大有非營利幼兒園視察校園防疫工作執行情況，除親自為幼兒量體溫及消毒，也與小朋友們一起做洗手操。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年2月6日

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市長鄭文燦今天前往大有非營利幼兒園視察校園防疫工作執行情況，除親自為幼兒量體溫及消毒，也跟幼兒們一起做洗手操，另外，3月前學校室內空間也暫停開放供外界使用。

鄭文燦表示，市府除要求學校人員每天消毒量體溫外，校外人士進出校園時，也要配合量體溫及消毒，另外，3月前暫停學校自營游泳池，教室，演藝場所及會議室等室內空間開放供外界使用，其餘場域及室外空間仍依照校園開放規定辦理，若出現疫情而停班停課，室內外場地將全面暫停開放。

鄭文燦說，目前高中以下學校108學年度第2學期開學日已延後至25日，市府也發給已開學的私立幼兒園及非營利幼兒園備用兒童口罩共5萬3600片，供園方發現幼童在園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況時使用。

教育局長高安邦說，園區每天需以稀釋漂白水及酒精進行消毒工作，以降低接觸病毒的可能。同時，園方也應加強宣導正確洗手觀念，帶領幼童進行「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟，落實正確洗手觀念，以減少感染風險。（編輯：李錫璋）1090206