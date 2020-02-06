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名單疏漏未配送口罩 苗栗1藥局無法販售

最新更新：2020/02/06 14:26
口罩販售實名制6日上路，苗栗市一家健保特約藥局卻貼出「尚未收到口罩」公告。縣府衛生局表示，因健保局名單疏漏未配送到，7日將恢復販售。中央社記者管瑞平攝　109年2月6日
口罩販售實名制6日上路，苗栗市一家健保特約藥局卻貼出「尚未收到口罩」公告。縣府衛生局表示，因健保局名單疏漏未配送到，7日將恢復販售。中央社記者管瑞平攝　109年2月6日

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）口罩販售實名制上路，苗栗市一家健保特約藥局卻貼出「尚未收到口罩」公告，讓一早前往欲購買的民眾撲空。縣府衛生局表示，因健保局名單疏漏未配送到，明天將恢復販售。

因應武漢肺炎防疫，口罩販售採實名制，民眾需使用健保卡前往健保特約藥局購買，每人7天內限買2片，苗栗縣多數藥局今天上午9時開賣前就先發放號碼牌，約在1小時內就販售一空。

不過，苗栗市苗安藥局貼出公告「政府尚未配送口罩至本藥局 無法販售口罩」，不少民眾一早前往想買口罩卻撲空；藥局人員表示，其他藥局有的昨天就收到政府配送的口罩，最遲今天上午也收到，他們等候半天都沒到貨，只好貼出公告，消弭民眾疑慮。

苗栗縣政府衛生局指出，經查詢應是健保局名單疏漏，未列入口罩配送名單，已向中央反映，明天即可恢復販售。

衛生局表示，日前公布苗栗縣內提供販售實名制口罩的134家健保特約藥局，今天僅有121家能夠販售，除了名單被漏的苗安藥局外，另有12家分別因負責人生病、歇業或是健保資訊網VPN系統問題無法提供服務。

經衛生局重新統計，日後縣內購買口罩健保特約藥局共計122家，更新名單將盡速公告，另外，泰安鄉、獅潭鄉、南庄鄉及造橋鄉因無健保特約藥局，民眾可前往4鄉鎮衛生所購買。（編輯：李錫璋）1090206

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