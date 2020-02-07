台南鹽水蜂炮入夜熱鬧開炸 祈福驅趕疫情

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南鹽水蜂炮活動今天上午啟炮後，展開兩天兩夜的關聖帝君神轎平安繞境行程，路程中不時有炮城攔轎施放，入夜後進入首波施放高峰。明天適逢假日，預料人潮將會更多。

鹽水蜂炮活動首日，神轎隊伍繞境路線以岸內、義稠、下中、後宅、桐寮、舊營等鬧區周圍部落為主；入夜後再度從鹽水武廟出發，在武廟準備的大型蜂炮城於廟前路口施放後，分4條路線前往北門社區、土庫聚落、橋南里竹圍尾、新營工業區一帶繞行。

大批想要體驗被蜂炮炸射的遊客跟著神轎隊伍行進，每當有大型炮城被推出路面，攔住神轎準備施放時，總是引來一陣遊客驚呼，施放時的震撼聲光甚至在遠方就能清楚聽見，短短幾分鐘的炸射，讓遊客大呼刺激。

鹽水武廟管理人林益仁表示，今年大小炮城數量約200餘座；除了傳統方正造型的炮城外，還有受民眾喜愛的特殊造型炮城，都會在2天的活動中陸續施放。

包括在鹽水國中集中施放區安排的主題炮城，還有八卦造型炮城、太子爺炮城、金元寶炮城、王船造型炮城，預定在明天元宵夜陸續施放。加上明天適逢週六以及學校寒假期間，預料將吸引大批人潮湧入鹽水。

依據台南市政府資料，相傳鹽水蜂炮活動起源於清朝光緒11年，當地發生疫情死亡人數增高，造成居民恐慌，便向關聖帝君祈福。經過神明指示，要在元宵夜由信眾隨神轎一路燃放鞭炮繞境，驅除瘟疫，之後便成為鹽水小鎮的宗教慶典。

市府指出，近期武漢肺炎疫情嚴重，希望藉蜂炮及神明繞境活動祈福。也呼籲參加民眾要穿戴適當的防護裝備，並不要在蜂炮城施放時，搶著在炮城前體驗被炸射快感；這樣會阻擋蜂炮射向關聖帝君神轎，被信徒視為對神明不敬的行為。（編輯：洪學廣）1090207