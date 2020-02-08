弱勢祖孫盼教育翻轉貧窮 家扶中心籌資助學

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）就讀美術班的阿杰（化名）從小由外祖父、母撫養，生活依賴社福資源，他盼透過美術專長翻轉貧窮。光南投家扶中心就扶助3021人，為協助弱勢兒少求學，家扶辦義賣籌募資金。

為籌募家扶基金會弱勢孩子新台幣1000萬元助學金，各地家扶中心陸續舉辦「幫助弱勢兒少募集教育經費」義賣活動，南投場次今天、明天在南投市鳳山里八卦路「南投村民市集」登場，現場有菓風小舖糖果禮包、茶葉、濾掛式咖啡、餅乾、餐具、雨傘等眾多義賣品。

南投家扶中心主任魏季李出席表示，中心扶助家庭共1834戶、約3021名弱勢孩子，弱勢家庭期待子女透過學習脫離貧窮，但求學過程所需花費帶來不少壓力，歡迎社會大眾今天、明天到南投村民市集走走，掏掏口袋零錢就能幫助兒少安心求學，讓弱勢有機會翻轉人生。

南投家扶中心表示，扶助個案阿杰（化名）父母離異，阿杰雖由母親監護，但母親自阿杰年幼便未負起照顧責任，因此，阿杰從小就由外祖父、母撫養，但老人家年邁，工作能力有限，只能自家務農或偶爾打零工，收入十分有限，全家人生活主要依賴社福資源。

南投家扶表示，個性害羞的阿杰相當懂事，學業表現都維持一定水準，由於阿杰相當有繪畫天分，目前就讀國中美術班，雖然家中環境辛苦，但阿杰不曾埋怨，反而更體諒外祖父、母辛勞，也期許自己透過美術專長改善家中經濟，讓外祖父、母能享福。（編輯：黃世雅）1090208