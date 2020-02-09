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口罩實名制和平區藥局少 梨山衛生所提供服務

最新更新：2020/02/09 11:41

（中央社記者郝雪卿台中9日電）口罩實名制上路，民眾可以憑健保卡前往健保特約藥局購買，由於台中市和平區幅員廣大，卻只有2家健保特約藥局，台中市衛生局今天表示，已爭取梨山衛生所加入販售據點。

衛生局表示，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，中央宣布6日起實施口罩實名制販售，民眾需持健保卡至健保特約藥局購買口罩，無健保特約藥局的偏鄉地區則由當地衛生所代為處理。

衛生局指出，台中市和平區雖有2家健保特約藥局，但和平區幅員廣大，對於居住較遠的民眾來說購置相當不便，市府積極向中央爭取將梨山衛生所納入代售據點，方便民眾購買。

梨山衛生所從7日起提供口罩販售服務，衛生局指出，依據中央規定，民眾持健保卡每人每卡可購買2片口罩，且7日內不能重複購買，梨山衛生所將每日販售250片口罩（成人口罩200片，兒童口罩50片），購買金額為2片10元。

衛生局提醒，民眾身分證字號末碼為雙號者，可於每週二、四、六購買；單號者，可於每週一、三、五購買；週日則開放全民購買，另不便前往購買者可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；而兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。（編輯：黃世雅）1090209

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