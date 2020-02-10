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竹南炮炸邯鄲爺 鞭炮反彈引發爆衝突

最新更新：2020/02/10 13:06
苗栗縣竹南中港慈裕宮9日晚間舉辦炸邯鄲活動，2名外地遊客到場參與，聲稱擲炮手擲丟鞭炮反彈受驚，一度引發衝突，所幸警方即時上前勸阻，最後雙方握手言和，才化解一場糾紛。（信徒提供）中央社記者管瑞平傳真　109年2月10日
苗栗縣竹南中港慈裕宮9日晚間舉辦炸邯鄲活動，2名外地遊客到場參與，聲稱擲炮手擲丟鞭炮反彈受驚，一度引發衝突，所幸警方即時上前勸阻，最後雙方握手言和，才化解一場糾紛。（信徒提供）中央社記者管瑞平傳真　109年2月10日

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣竹南鎮元宵節重頭戲，炮炸邯鄲爺相傳至今已有百年，今年因為鞭炮反彈引起遊客受驚，一度引發衝突，所幸警方與慈裕宮廟方人員及時勸阻，化解一場糾紛。

竹南警分局副分局長張中今天指出，9日晚間中港慈裕宮舉辦炸邯鄲活動，胡姓等2名遊客到場參與，聲稱遭擲炮手擲丟鞭炮時，鞭炮反彈，受到驚嚇，引發騷動，當下警局及廟方人員立即上前勸阻。

張中表示，2位民眾當下一時衝動，想要尋找擲炮手理論，因人群多產生推擠，事後得知工作人員並非故意，加上彼此都有共同朋友，雙方握手言和，並沒有引發打架情事。

慈裕宮指出，其實台東炸寒單發跡於竹南中港地區，不過竹南中港炮炸邯鄲爺是由4名打赤膊、穿紅色短褲、手持天罡掃的勇士，扛起「玄壇元帥」神轎出巡遶境，接受信徒炮震洗禮，為安全起見，由身穿制服的工作人員擔任擲炮手，提醒外地遊客前往體驗前，先了解在地風俗文化，避免引發不必要的紛爭。（編輯：屈享平）1090210

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