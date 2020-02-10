居家隔離或檢疫者外出 黃珊珊：證據具備立刻罰

（中央社記者梁珮綺台北10日電）武漢肺炎疫情嚴峻，但有幾名居家隔離、居家檢疫者擅自外出，台北市副市長黃珊珊今天說，已簡化程序，只要證據具備，立刻開罰；她也表示，台北市目前有6人居家檢疫者失聯，已通報警政署。

黃珊珊下午2時在台北市政府12樓召開「北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第6次應變會議」，4時接受媒體聯訪。

台北市、新北市、桃園市等多個縣市都發生居家隔離、居家檢疫者擅自外出挨罰情形，黃珊珊先前表示，北市一名個案應進行檢疫，但北市收到內政部通知時，該個案已入境3天，認為漏洞應補起來。

她今天說，會議上討論簡化開罰內容，只要里長、里幹事、區公所代表、衛生局健康中心代表抵達居家隔離或居家檢疫者住所時，發現沒有人，就認定違規，同時警察局進行電子監控的手機訊號異常，以及北市對過內政部的資料後，足以認定個案外出，就會立即開罰。

黃珊珊表示，截至目前為止，已開罰6人。

根據台北市政府資料，目前有113人在台北市進行居家隔離，573人進行居家檢疫，但有6人失聯，已通報警政署協尋。（編輯：張銘坤）1090210