更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎擴散 一次看懂如何申請出入境證明
生活

武漢肺炎擴散 一次看懂如何申請出入境證明

共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣
國際

共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

雲縣府與台大分院合作 啟動居家隔離檢疫通訊診療

最新更新：2020/02/12 17:16
雲林縣政府與台大醫院雲林分院攜手合作，啟動居家隔離檢疫通訊診療，助居家檢疫隔離民眾能及時獲得適當醫療，雲林縣長張麗善12日現場示範就醫流程。　中央社記者姜宜菁攝　109年2月12日
雲林縣政府與台大醫院雲林分院攜手合作，啟動居家隔離檢疫通訊診療，助居家檢疫隔離民眾能及時獲得適當醫療，雲林縣長張麗善12日現場示範就醫流程。　中央社記者姜宜菁攝　109年2月12日

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）因應武漢肺炎居家隔離檢疫民眾就醫需求，雲林縣政府與與台大醫院雲林分院攜手合作，啟動居家隔離檢疫通訊診療，運用遠距與科技的便利性，讓醫療照護零距離。

雲林縣長張麗善今天致詞時指出，目前雲林縣沒有武漢肺炎確診案例，針對居家檢疫隔離但有慢性病或拿藥看診需求的民眾，縣府與台大醫院雲林分院合作，希望透過遠距通訊診療方式，讓民眾及時獲得適當的醫療。

張麗善表示，縣府自行購買4台手機，可透過村里鄰長、醫療院所等單位及時送到居家檢疫或隔離民眾手上，讓有慢性病處方、非上呼吸道及發燒症狀的隔離民眾在家就診。

台大醫院雲林分院遠距醫中心主任馬惠明表示，隔離民眾可透過1922專線，經衛生單位評估且同意接受智慧手機遠距離通訊診療者，由醫院專人聯繫並預約通訊診療時間，醫師透過視訊進行診療並開立方劑，診療結束後請代理人協助藥物領回，待民眾解除隔離後7日內回院結帳。針對年長及行動裝置不擅長的民眾，將由雲林縣府安排村鄰里長或村里幹事協助通訊診療。

台塑企業今天免費提供雲林縣府17公噸漂白水，由20鄉鎮市清潔隊自行調配成一定的比例，將針對公共場所進行預防性消毒。（編輯：黃世雅）1090212

因應武漢肺炎疫情，雲林縣政府針對居家檢疫隔離但有慢性病或拿藥看診需求的民眾，特別與台大醫院雲林分院合作啟動居家隔離檢疫通訊診療，讓民眾得以及時獲得適當醫療。中央社記者姜宜菁攝　109年2月12日
因應武漢肺炎疫情，雲林縣政府針對居家檢疫隔離但有慢性病或拿藥看診需求的民眾，特別與台大醫院雲林分院合作啟動居家隔離檢疫通訊診療，讓民眾得以及時獲得適當醫療。中央社記者姜宜菁攝　109年2月12日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報