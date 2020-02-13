社區宣導洗手防疫 中華醫大送自製潔手露

（中央社記者楊思瑞台南13日電）近來市面上的防疫相關物品熱賣，中華醫事科技大學自製抗菌潔手露，今天限量發放給學校所在地的仁德區仁德里民眾，並發動師生到社區宣導正確洗手方式，盼加強社區防疫觀念。

中華醫事科大大學社會責任實踐計畫團隊，上午在仁德里活動中心舉辦「守護鄉里、防疫一起來」衛教宣導活動，由校長曾信超帶領師生為里民進行潔手衛教。不少出席的長輩跟著學如何正確洗手，直呼「原來這麼費功夫啊」，要回去再教教家裡的人。

曾信超表示，新型冠狀病毒肺炎疫情、加上流感威脅，讓民眾如臨大敵。許多防疫專家建議，疫情流行期間正確清潔雙手比戴口罩還重要；因為用雙手拿東西，手部清潔沒有做好，就容易把病菌帶到身上造成感染。

曾信超表示，正確洗手需要仔細清潔手腕到指尖的部位，以「內、外、夾、弓、大、立、腕」7字口訣，從雙掌手心對搓、手背搓洗、十指交叉搓洗、洗手指背、洗大拇指與虎口、洗指尖再到洗手腕，約需20秒時間。完成後用水徹底沖洗乾淨，最後用手捧水沖淋水龍頭後關好完成。

活動中並發放給參加民眾，由中華醫大製藥工程系副教授張文騰副自製的「乾洗手」潔手露。張文騰說，潔手露的主要成份是酒精、凝膠和尤加利精油；比一般使用的酒精噴液消毒殺菌揮發速度慢，可拉長消毒殺菌時間，皮膚也較不乾澀。

他說，此次以100cc按壓瓶分裝發送給里民，方便攜帶出門。民眾到郊外或出門不易找到洗手的地方，可用來清潔消毒雙手。因數量有限，優先發放給社區內年長的民眾。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：黃世雅）1090213