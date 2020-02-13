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拓寬新建等2年 花蓮玉里太平溪橋開放通行

最新更新：2020/02/13 15:48

（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮玉里鎮太平溪橋2017年封橋進行拓寬新建工程，原訂去年完工，但遇到颱風溪水沖毀河床工地，經半年延期，太平溪橋今天中午重新開放，該路段總工程預計3月初完工。

台9線玉里鎮三軒到大禹段（268.5至271公里）拓寬工程，為花東縱谷景觀大道工程改善路段之一，橫跨玉里豐坪溪的新太平溪橋，工程自217年11月開工，工期約22個月，施工期間台9線改道走道路較狹窄的舊台9線臨時路線。

蘇花公路改善工程處和平工務段段長陳吉順表示，為配合舊台9線跟三軒大禹段南段銜接處的槽化島工程改道通行，今天上午11時起開放橋面通行，該段施工路段預計3月初完工。

陳吉順表示，玉里鎮三軒到大禹路段工程除了將原有雙向4車道新增中央分隔島，並規劃機慢車道、自行車道，新太平溪橋改為南北雙線各有2車道、1機慢車道，更寬敞、快速。

陳吉順指出，太平溪橋開放通行後，部分區域仍有零星施工，用路人需維持工區速限每小時30公里行駛，並遵從施工標誌標線、交通號誌及現場交管人員的指揮小心駕駛。

公路總局採取「以路就樹」概念，推動「花東縱谷景觀大道」，其中太平溪橋改建工程配合調整道路斷面配置，從路樹全數移植192株，改為移植63株，現地保護129株，達到現地路樹保留最多化的目標。

陳吉順表示，花東縱谷景觀大道從台9線木瓜溪橋為起點，南至花東交界的富里鄉縣界橋，目前還有包括木瓜溪橋、光復中興橋大全路段、萬里溪橋、舞鶴台地、三民路段、玉里富里路段及富里富南路段等路段會陸續發包、施工，預計2024年完工。（編輯：黃世雅）1090213

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