不配合居家措施遭疑罰太輕 柯文哲：目的非處罰

（中央社記者陳怡璇台北14日電）有聲浪批評不配合居家隔離或檢疫的民眾只被罰新台幣6萬元及1萬元太輕，台北市長柯文哲今天表示，目的不是處罰而是管理，「先這樣，再不聽就要加錢了」。

近來北市已開罰15名不配合武漢肺炎疫情居家隔離或檢疫的民眾，分別開罰新台幣6萬元及1萬元，遭批罰得太輕、不痛不癢。

台北市長柯文哲今天出席士林官邸鬱金香展時表示，目的不是處罰而是管理，「只是說常常國人守法的習慣很差，所以先跟你講你只要趴趴走我就罰錢」、「先這樣，再不聽的話就要加錢了」。

至於武漢肺炎影響經濟，中央推出紓困方案，柯文哲表示紓困方案是一定要有，不過還沒看到實際執行辦法，看到之後才知道怎麼配合執行。

上海市長應勇因武漢肺炎疫情調任湖北省委書記，對於是否影響到雙城論壇，柯文哲表示不急，等疫情過去再辦。

媒體追問「學姐」黃瀞瑩的人事爭議，柯文哲表示公務員不可能犯法，主計人事都一條鞭辦事，有一定標準，他表示「真正問題是主計處公告比較慢，程序一切都合法沒有問題」。

媒體還要繼續追問，柯文哲說「不要再引誘我講，心中有大便看什麼都是大便」。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：李錫璋）1090214