疫情延燒竹縣桶柑價重挫 農會縣府聯手伸援

新竹縣峨眉鄉桶柑種植面積超過600公頃，果型飽滿度、水分及酸甜度佳，但近期武漢肺炎影響銷量，新竹縣府14日與峨眉鄉農會為桶柑果農辦促銷活動，歡迎民眾踴躍購買。中央社記者郭宣彣攝 109年2月14日

（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣峨眉鄉農會今天指出，武漢肺炎疫情延燒，造成峨眉鄉桶柑價格重挫，農會自拍影片、在網路推團購幫助果農。縣長楊文科表示，縣府也已動員府內相關單位積極行銷桶柑。

新竹縣政府、峨眉鄉農會今天為果農舉辦促銷活動，楊文科指出，峨眉鄉桶柑種植面積超過600公頃，今年果型飽滿度、水分、酸甜度都佳，但受到武漢肺炎疫情影響，桶柑無法順利提供給營養午餐，且旅客減少，截至今天峨眉鄉仍有一半左右的桶柑還未售出。

楊文科說，為幫助果農，新竹縣政府農業處、教育處、工商發展投資策進會等單位，協助果農將桶柑行銷到科學園區、農民市場等，幫助果農度過難關。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，今年在農曆年前峨眉鄉桶柑售價每公斤約新台幣25元，過年後受到疫情影響，遊客不來觀光、採桶柑，學校又延遲開學，桶柑無法提供給營養午餐，再加上今年桶柑量多，過年後造成桶柑最低價格跌落至11元，農民苦不堪言。

陳冠義指出，農會為幫果農，除自拍促銷宣傳影片，還透過網路推出團購方案，讓消費者不用出門，就能購買桶柑，幫助農民挺過這段期間。

世界衛生組織（WHO）在2月11日將「武漢肺炎」定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：戴光育）1090214