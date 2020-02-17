苗栗青年事務委員徵選 納入網路票選

苗栗縣政府勞工及青年發展處17日舉辦第3屆青年事務委員會青年代表徵選說明會，苗栗縣長徐耀昌（後右4）出席表示，遴選制度納入「網路票選」，盼結合網路世代的聲音，鼓勵青年參與公共事務。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 109年2月17日

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣政府辦理第3屆青年事務委員會青年代表遴選，今年納入「網路票選」計分，再透過專業評選小組，擇優錄取12名，讓年輕世代共同打造更友善青年返鄉、留鄉的發展環境。

苗栗縣政府勞工及青年發展處今天舉辦第3屆青年事務委員會青年代表徵選說明會，遴選制度全面納入「網路票選」，希望結合網路世代的聲音，鼓勵青年參與公共事務。

勞青處長彭德俊說，苗栗縣成立青年事務委員會迄今5年，即將邁入第3屆，今年在整體組成上，除鏈結縣內大專院校學生會代表外，為響應多元參與及區域均衡發展政策，設計有6大選區及原住民與性別保障等制度，借重多元領域青年朋友，共同擬定更完善青年政策。

苗栗縣長徐耀昌出席時表示，國民黨今年總統及立委大選，「會輸的這麼慘，就是不重視年輕人」，但促進青年公共參與，是苗栗縣政府8大青年政策之一，透過多元、公開遴選活動，讓青年政策不再是口號，而是可以讓青年更有機會、更有勇氣，打造更友善的就業與創業平台。

勞青處指出，第3屆青年事務委員會以「苗栗有青聲入你心」為目標，將公開遴選12名設籍或實際居住在苗栗，18至40歲青年代表，除透過網路計分外，本屆青年事務委員將再透過專業評選小組評選後擇優錄取，報名期間即日起至3月4日下午5時止，歡迎有志青年踴躍報名。（編輯：方沛清）1090217