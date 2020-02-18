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防新興菸品危害 高市訂電子煙自治條例

最新更新：2020/02/18 17:49

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高市府今天審議通過「高雄市電子煙及新興菸品管理自治條例」草案，制定含禁止未滿18歲青少年及孕婦使用電子煙及新興菸品等，草案將在議會審議通過後，最快下半年施行。

市府衛生局發布新聞稿指出，電子煙是全球新興的健康議題；電子煙造成肺部傷害個案已經顯現，甚至有死亡案例，許多民眾誤以為不會成癮等。根據衛生福利部調查市面近8成電子煙液含具成癮性的尼古丁，且國內外也有查獲含安非他命、大麻等毒品案件。

新興菸品是另一個新的健康威脅，目前最常見的新興菸品為加熱式菸品，因為使用起來菸味較傳統紙菸不明顯，讓民眾誤認為對健康較無傷害；研究顯示加熱式菸品會產生尼古丁、焦油、亞硝胺、甲醛、乙醛、苯等致癌物質。

衛生局指出，基於維護民眾健康權益，市府擬訂「高雄市電子煙及新興菸品管理自治條例」草案，今天已經市政會議通過，將送議會審議。衛生局引用吸菸行為調查結果指出，民國107年高雄市國中、高中職學生及成人吸食電子煙比率分別為0.6%、3.2%及1.8%，而國中生、高中職生吸食新興菸品比率為1.9%及2.2%，顯示電子煙或新興菸品對年輕族群較具吸引力。

高雄市制訂電子煙及新興菸品管理自治條例要保護市民不受電子煙及新興菸品危害。

「高雄市電子煙及新興菸品管理自治條例」全文共16條，重點含禁止未滿18歲青少年及孕婦使用電子煙及新興菸品、禁止供應電子煙或與電子煙相關器物以及新興菸品予未滿18歲青少年及孕婦，以及民眾不得於禁菸場所禁止使用電子煙及新興菸品等。

衛生局表示，自治條例將等市議會審查通過後施行，預計最快是今年下半年。（編輯：黃世雅）1090218

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