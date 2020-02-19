高市愛河寶珠溝變乳白色 環保局：民生污水累積

高雄市愛河上游寶珠溝日前變成乳白色，高雄市環保局19日表示，乳白色是截流附近民生污水所致，經派員檢測，現場水質正常，但溶氧濃度偏低。（高雄市環保局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 109年2月19日

（中央社記者程啟峰、王淑芬高雄19日電）高雄愛河上游寶珠溝的水流變成乳白色，環保局派員巡查後指出，水質正常，但溶氧濃度偏低，乳白色是截流附近民生污水所致，待當地完成污水下水道接管即可避免。

民進黨市議員康裕成今天在臉書貼文指出，十全滯洪池旁的愛河上游寶珠溝，竟然呈現牛奶色，實在很扯。

康裕成也提到，最近沒有下雨，今天還是大晴天，但停車場的地下室滯洪池卻積水盈尺，且積水會長孑孓，可能會是登革熱孳生源，市府團隊紀律鬆動、螺絲掉滿地。

針對愛河寶珠溝呈乳白色，環保局回應，是因為民生住宅區生活污水流入，且累積在截流站閘門前所致。寶珠溝位於高雄市三民區，在收集沿線民生污水後，截流到旗津區中區污水處理廠處理，並未流入愛河，不致影響愛河水質。

環保局指出，社區生活污水流入寶珠溝後，因生活污水中的油脂經乳化作用呈現乳白色，或是水中硫酸鈣膠體，導致水體變乳白，日後待附近地區完成污水下水道接管，即可避免乳白色生活污水累積。

另外，對於地下室滯洪池積水，水利局則表示，是平時地下水從戶外生態滯洪池溢流到室內滯洪池，屬平時維護操作階段正常現象，等水量蓄積達60公分，再以抽水機抽排到寶珠溝；至於過度時期的室內滯洪池積水，則以餵養魚類及投藥方式，防止成為登革熱孳生源。（編輯：洪學廣）1090219