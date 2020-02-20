內湖洩油施工 北市成功路21日封路改道

（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市內湖區日前發生油管洩油事件，中油公司第1階段搶修工作於15日完成。台北市產發局今天表示，中油已提管線汰換計畫，為降低交通衝擊，成功路二段一帶明起封路改道施工。

有民眾反映自2月8日起在內湖區新明路聞到油氣味，中油利用精密儀器細部鑽探，並於2月13日晚間10時開挖後，宣布已找到洩油處。台北市政府也依水污法開罰，中油也於2月17日提送此路段12吋汽油輸送管線汰換計畫審查。

產發局今天發布新聞稿表示，中油位於內湖區成功路二段石潭路至安康路間12吋油管滲漏，第1階段搶修工作已於2月15日凌晨完成，並要求中油汰換上述路段12吋汽油輸送管線。

由於台北內湖科技園區發展協會及內湖、南港區公所反映，施工路段為當地內湖往來南港間、高速公路交流道要道，產發局說，為降低車流回堵對鄰近地區造成衝擊，將工期規劃於2月21日夜間至3月1日，期間僅有4天上班日，衝擊最小。

產發局指出，中油這次施工範圍為內湖區成功路二段從新明路安康路口到石潭路口，北向封閉2車道，南向調撥1車道供北向車輛行駛，維持雙向2車道通行，以降低施工期間交通衝擊。

同時，北市府也要求中油進場施工前，需提前宣傳提醒封路改道資訊，並持續督促中油進行全市管線IP檢測及相關檢討，另外也應對當地受影響住戶提出補償方案。（編輯：張銘坤）1090220