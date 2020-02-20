高市環保局長由市府參事王玨出任

（中央社記者王淑芬高雄20日電）高市府今天發布環保局長由曾擔任副局長的現任市府參事王玨出任，人事案自2月24日生效。

市府環保局長袁中新在去年8月離職後，一直由副局長吳家安代理，市府下午發布由參事王玨接任局長，吳家安免再代理。

王玨是台灣大學環境工程研究所碩士，曾任市府參事、參議、環境保護局副局長等職務。

有關市府團隊已離職及含批准離職首長已有7人，包括社會局長葉壽山、行政暨國際處長王智立、觀光局長潘恒旭、環保局長袁中新、新聞局長王淺秋、新聞局長丁樂群，還有已批准預計24日離職生效的程紹同，人事異動頻繁遭民進黨市議員陳致中及黃文益批評向心力不足，首長對領導人風格及政治前景不明，而出現「跳船潮」。

新聞局長鄭照新於媒體聯訪時感謝議員對市政的關心及監督；他否認人事異動是「跳船潮」並強調「政治性說法不會是事實」，所有縣市政府任期過半或週年都會有人事階段性調整，屬於正常現象，再者團隊不斷會有專業優秀人才加入，原任首長雖不在市府，仍會關心市政也會做市府的好友及顧問，保持友好互動。（編輯：李亨山）1090220