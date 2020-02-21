開學在即 金門大學盼各界慨贈防疫物資

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）國立金門大學今天表示，金門縣商業會前理事長許峻岷捐贈優質酒精一批，校方除了感謝外，由於物資購買不易，期盼善心人士持續捐贈校園防疫物資，協助營造健康的求學環境。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情還在延燒，金大發布新聞表示，面對即將來臨的各級學校開學日，大量學生返校可能出現防疫物資需求，熱心公益的金門鄉親陸續慷慨捐贈各項防疫物資，幫助學校做好防疫措施；繼蔡氏宗親會理事長蔡其雍捐贈1000個口罩後，再獲許峻岷捐贈優質酒精（95度），作為學校清潔與防疫所用。

許峻岷表示，金大是優質的國立大學，也是金門地區最高學府，有來自台灣和全球各地優秀的學生在這裡求學；身為金門在地人，能略盡棉薄之力為金大和來自各地的同學服務，是他的榮幸。

許峻岷說，這波疫情來勢洶洶，希望金大學生在金門能健康平安的學習，未來他將投入更多的協助，幫助學校全面提升防疫的能力。

金門大學校長陳建民表示，疫情對台灣和全球都帶來巨大影響，全台灣地區各級學校都延後開學上課，而面對不斷蔓延擴大的疫情，全校師生都要有高度的警覺；校方已召開數次防疫與工作協調會議，針對環境整潔、安心就學等措施進行妥善規劃。

金大學務長呂立鑫說，目前學校不斷充實各項防疫所需物資，並在開學前完成學生宿舍及校園消毒工作，各大樓出入口也備妥酒精或次氯酸水噴瓶；另外，學校也在校園公布欄、網路和社群媒體群組進行各項防疫衛教宣導，尤其要勤洗手，在「出門前，下車後，進校門後，進教室前，吃東西前，上廁所後」6個時機務必確實洗手。

呂立鑫並提到，還有些衛生、消毒、體溫量測用品等防疫物資，除政府發放數量有限外，市面上購買也不容易，歡迎各界善心人士捐贈校園防疫物資，協助學校共同營造健康的求學環境。（編輯：謝雅竹）1090221