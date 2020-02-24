企業贈醫護暖食拚防疫 黃偉哲：舉雙手贊成

（中央社記者楊思瑞台南24日電）東成醬油公司今天捐贈5000份豬腳麵線與茶葉蛋給奇美醫學中心，慰勞投入防疫的醫護人員，台南市長黃偉哲到場表達謝意時表示，企業願意支援第一線的防疫人員，他舉雙手贊成。

武漢肺炎疫情延燒，各醫療院所如臨大敵，高規格的防疫措施讓醫護人員的工作量大增。屬於台南在地企業的東成醬油公司，特別準備旗下婚宴會館的特色料理豬腳麵線與茶葉蛋，今天起分批送到奇美醫學中心。

東成醬油總經理鄭旭峰上午帶著首批餐點前往醫院，由奇美醫學中心院長邱仲慶代表接受。黃偉哲到場向東成醬油公司表達謝意，也慰勞醫護人員的辛苦。

邱仲慶表示，奇美醫學中心為了2019新型冠狀病毒疾病的各項防疫作業，全院同仁不敢輕易鬆懈，且早已準備負壓隔離病房及嚴謹的醫療配套措施。東成醬油公司提供醫護人員美食，可說暖心又暖胃，希望大家一起努力走過這次嚴峻的考驗。

黃偉哲表示，醫護人員在這段時間可說特別為難，不僅辛勞、連出國也受到一些限制，但一切都是為了防疫戰爭持續、能打贏這場戰爭的準備。對於企業界在後方支援前線作戰的防疫人員，讓大家有好的體力、精神與士氣，他舉雙手贊成，除了感謝還是感謝。

黃偉哲在接受媒體聯訪時表示，中央流行疫情指揮中心在部分地方政府的要求下，公布武漢肺炎確診病例的所在縣市。若中央認為有必要公布，他給予尊重，相信這樣比較能滿足民眾知的權利；但細節仍不宜公布，以避免造成不必要的恐慌。（編輯：黃世雅）1090224