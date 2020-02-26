因武漢肺炎影響營收 北市助業者減稅分期繳

（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市財政局今天表示，武漢肺炎疫情嚴峻，娛樂業者若因疫情影響營收，可申請減稅；若無法如期繳納牌照稅等地方稅，納稅人從3月1日起，可向稅捐處申請延期或分期繳納。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻，間接影響娛樂業生意。財政局發布新聞資料表示，疫情未緩，民眾近期減少赴娛樂場所消費，若娛樂業者營收受影響，可向稅捐稽徵處申請減輕娛樂稅。

財政局說明，娛樂稅是針對娛樂場所、設施票價或收費金額進行徵收，並依業者實際營業概況課徵。為協助娛樂業者，只要是自動報繳業者，可依實際收入申報，減輕稅負；查定課徵業者，則依實際營業概況，核實調降，營收恢復或疫情暫緩時，再適時調高稅負。

財政局表示，已訂定「台北市稅捐稽徵處因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響辦理109年地方稅延期或分期繳納處理措施」，納稅人若因疫情影響，無法如期繳清娛樂稅（不含臨時公演）、牌照稅、房屋稅等地方稅，從3月1日起可向稅捐處申請延期或分期繳納。

財政局指出，飯店業者若因疫情影響縮減營業規模，使用情形變更日的30天內，向稅捐處申請部分樓層停用，經查證屬實，可用「一層樓」為核准單位，改成非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅，減輕業者稅負。

財政局表示，稅捐處官網設置「新冠肺炎稅捐e專區」，提供線上申請延、分期繳納等網路服務，歡迎納稅人使用。（編輯：張銘坤）1090226