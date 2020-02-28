護樹團體批草率決策 高市苓洲國小允暫緩移樹

（中央社記者陳朝福高雄28日電）高雄市愛樹護樹團體今天抗議苓洲國小決策草率就要移植學校有40歲樹齡的植栽，質疑「樹木銀行」的植栽難存活，苓洲國小校長劉曜源和護樹團體溝通後允諾暫緩移樹。

「高雄愛樹人」團長莊傑任與親民黨市議員吳益政、時代力量市議員林于凱，及台灣環境教育協會理事長張豐藤等人到苓洲國小前開記者會，控訴校方草率決策，不滿因為通學步道工程就要移植20多棵、樹齡40年的榕樹。

護樹團體批評校方罔顧遮蔭、降溫及淨化空氣等植栽的功能，更不滿移植到「樹木銀行」的植栽就像住進「安寧病房」，幾乎9成樹木都活不成。

莊傑任批評移植形同屠殺，林于凱也指目前非移植季節，只會增加樹木的折損率、張豐藤籲市府再增加覆率勿盲目砍樹。

位於苓雅區四維四路上的苓洲國小聲明表示，臨近興中二路的通學步道使用近20年，部分圍欄及地面要整修，爭取到中央補助預計3月啟動工程，擬移植學校20棵樹木到樹木銀行。

劉曜源指出，過去曾發生多起植栽傾倒及安全之虞，還有部分大樹盤根竄起造成牆面龜裂才要併同步道工程做樹木移植，相關工程有向社區里長、家長及志工說明。在護樹團隊強烈要求暫援及修促移植計畫後，劉曜源允諾暫緩移樹作業，將在社區里民會議聽取各方意見後執行。（編輯：黃世雅）1090228