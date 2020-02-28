二二八連假花蓮住房率逆勢成長 業者：幫助有限

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）受武漢肺炎影響，民眾出遊意願轉向國旅，花蓮二二八連假花蓮旅宿住房率平均達8成表現。不過飯店業者透露，整個月只有這2天較好，對業者幫助仍有限，盼中央能盡快有紓困措施。

民宿協會理事長陳秉忠告訴中央社記者，二二八連假花蓮民宿整體住房率約6成，與以往連續假期差不多，特別的是，住房率較高的位置，從市區轉移到中南區等郊區民宿。

陳秉忠說，受到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，今年訂房率民眾住宿偏好選擇獨立、空曠的住宿空間，加上蘇花改通車，民眾開車出遊意願高，帶動郊區住房率，他以自己經營的民宿為例，2天房客皆為自駕遊客。

陳秉忠說，受到疫情影響，訂房率起初不高，多數訂房都壓到最後一週敲定，估計天氣好、花蓮零疫情及蘇花改通車都是誘因。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐告訴中央社記者，雖飯店業28、29日都有8、9成住房率，但仍不及過年期間、2月期間退訂率，單靠2天高住房率幫助有限，希望中央儘快頒布紓困措施，協助業者取得貸款，經營下去。

花蓮縣政府副處長張志翔表示，旅宿平均約有8成住房率，推估因疫情影響，民眾出國計畫轉移到國旅，傾向選擇相對安心、放心的花東，縣府也在風景區、公共空間、夜市、遊樂場所及交通運輸工具，都要求加強落實防疫消毒。

交通部分，昨天晚間就陸續有車輛南下，南澳交控中心主任莊世政接受中央社記者採訪表示，蘇花改通車後最高紀錄是春節初一，單日南下車輛突破1萬9000輛，今天二二八連假首日，南下車流量就破萬輛，不輸春節車潮。（編輯：黃世雅）1090228