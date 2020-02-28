花蓮連續2起綠蠵龜死亡案例 疑有外傷待採樣

花蓮縣壽豐鄉鹽寮海岸28日接連發現2隻死亡海龜，初步判定都是保育類綠蠵龜，目前暫時就地掩埋，待研究人員29日進行採樣。（海巡署東部分署第一二岸巡隊提供）中央社記者張祈花蓮傳真 109年2月28日

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮壽豐鄉鹽寮海岸今天連續發現2隻死亡海龜，初步確認皆為保育類綠蠵龜，因身上疑似有外傷，海巡人員先就地掩埋，等待研究員採樣確認，也是花蓮今年第1、2起海龜死亡案例。

海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，今天中午近12時許及下午1時許，分別接獲民眾通報，在壽豐鄉鹽寮村斯圖亞特民宿前方岸際及牛山海灘各發現1隻死亡海龜。

第一二岸巡隊派遣鹽寮漁港安檢所及磯崎安檢所等同仁前往現場，便聯繫國立台灣海洋大學海龜救傷中心、花蓮縣府農業處，經照片確認為保育類綠蠵龜。

經海巡人員初步測量，斯圖亞特前方岸際死亡海龜體長45公分、寬33公分、牛山死亡海龜為體長49公分、寬40公分，背部有疑似外傷，目前暫時掩埋，待研究人員明天採樣。

第一二岸巡隊表示，這2起死亡海龜為今年第1、2例，去年死亡鯨豚類共8例，為6例海龜及2例海豚。（編輯：黃世雅）1090228