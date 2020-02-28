更多編輯台推薦新聞：
香港家犬驗出弱陽性 農委會盼勿過度解讀
生活

香港家犬驗出弱陽性 農委會盼勿過度解讀

武漢肺炎燒不停 全球疫情與衝擊一次看
國際

武漢肺炎燒不停 全球疫情與衝擊一次看

武漢肺炎公布活動史有原因 外籍移工非首例
生活

武漢肺炎公布活動史有原因 外籍移工非首例

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽
專題

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎疫情全日本最嚴重 北海道進入緊急狀態
首頁 / 地方

花蓮連續2起綠蠵龜死亡案例 疑有外傷待採樣

最新更新：2020/02/28 17:21
花蓮縣壽豐鄉鹽寮海岸28日接連發現2隻死亡海龜，初步判定都是保育類綠蠵龜，目前暫時就地掩埋，待研究人員29日進行採樣。（海巡署東部分署第一二岸巡隊提供）中央社記者張祈花蓮傳真　109年2月28日
花蓮縣壽豐鄉鹽寮海岸28日接連發現2隻死亡海龜，初步判定都是保育類綠蠵龜，目前暫時就地掩埋，待研究人員29日進行採樣。（海巡署東部分署第一二岸巡隊提供）中央社記者張祈花蓮傳真　109年2月28日

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮壽豐鄉鹽寮海岸今天連續發現2隻死亡海龜，初步確認皆為保育類綠蠵龜，因身上疑似有外傷，海巡人員先就地掩埋，等待研究員採樣確認，也是花蓮今年第1、2起海龜死亡案例。

海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，今天中午近12時許及下午1時許，分別接獲民眾通報，在壽豐鄉鹽寮村斯圖亞特民宿前方岸際及牛山海灘各發現1隻死亡海龜。

第一二岸巡隊派遣鹽寮漁港安檢所及磯崎安檢所等同仁前往現場，便聯繫國立台灣海洋大學海龜救傷中心、花蓮縣府農業處，經照片確認為保育類綠蠵龜。

經海巡人員初步測量，斯圖亞特前方岸際死亡海龜體長45公分、寬33公分、牛山死亡海龜為體長49公分、寬40公分，背部有疑似外傷，目前暫時掩埋，待研究人員明天採樣。

第一二岸巡隊表示，這2起死亡海龜為今年第1、2例，去年死亡鯨豚類共8例，為6例海龜及2例海豚。（編輯：黃世雅）1090228

延伸閱讀
三芝海灘發現擱淺死亡綠蠵龜

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報