飼主隔離寵物也要 北市已規劃寵物專門隔離區

（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市副市長黃珊珊今天說，若民眾因武漢肺炎疫情需居家隔離或檢疫，寵物也需隔離。動保處指出，已規劃專門獨立隔離區提供給需隔離寵物，每天收費新台幣200元，上限3000元。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續蔓延。北市副市長黃珊珊今天主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第14次應變會議，會後接受聯訪時說，若民眾因武漢肺炎疫情需居家隔離或檢疫，寵物也不能出門，需一起隔離。

至於北市府規劃寵物隔離安置措施為何，動物保護處動物救援隊長吳晉安接受電話訪問時表示，目前已跟衛生局保持橫向聯繫，若民眾需被居家隔離或檢疫，衛生局會一併詢問家中是否有養寵物，若有，是否願意把寵物交由市府安置。

吳晉安說，經衛生局確認飼主有意願後，就派專人至飼主家中接回寵物安置，現已規劃專門獨立隔離區域和指派專人飼養，隔離區域設在動保處內，間接確保動物之家的流浪動物不會被傳染其他疾病。

至於費用，他指出，安置寵物收費標準是依「台北市動物之家服務收費標準」，一隻寵物每天200元，上限為3000元；若飼主隔離期間寵物發生緊急疾病，會協助送醫，醫療費再跟飼主收取，只要飼主解除居家隔離或檢疫就可帶回寵物。

他說，為防堵疫情，第一線動保人員已上過消毒等防疫課程，若需前往被居家隔離、檢疫的民眾家中帶回寵物，也會做好必要防護措施。（編輯：張銘坤）1090229