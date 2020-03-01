內湖油管通過測試 北市成功路提前恢復通車

（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市內湖區2月上旬發生油管洩油事件，成功路二段一帶自2月21日起封路改道施工、汰換管線。台北市產發局今天表示，昨晚通過油管壓力測試後，今天上午9時已恢復通車。

產發局今天發布新聞稿表示，中油公司位於內湖區成功路二段石潭路至安康路間的12吋油管日前滲漏，自2月21日起經產發局、台北市警察局、交通局、道管中心及中油共同努力，於2月29日晚間通過油管24小時壓力測試。

同時，今天凌晨完成開挖路面銑鋪，且較原預定期限提前15小時，在今天上午9時恢復車輛通行，降低對用路人不便。

產發局指出，成功路二段為北市交通運量相當大的主要幹道，施工需長期封閉成功路南北向車流，嚴重衝擊內湖、南港等地區交通，為將對內科園區、民生醫療、交通堵塞影響降至最低，台北市政府要求中油利用二二八連假進行緊急搶修與路面重新銑鋪。

另，北市府也要求中油汰換路段的12吋油管，須經過第三認證機構檢測通過，否則不得使用。

產發局說，中油承諾北市府，於今年底前進行北市轄區內的公司油氣管線IP檢測及加強年度相關檢測作為。

有民眾反映自2月8日起在內湖區新明路聞到油氣味，中油利用精密儀器細部鑽探，並於2月13日晚間10時開挖後，宣布已找到洩油處。北市府依水污法開罰，中油於2月17日提送此路段12吋汽油輸送管線汰換計畫審查。（編輯：李亨山）1090301