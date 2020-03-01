澎湖居家檢疫關懷中心啟動 備有貼心照顧包

（中央社澎湖縣1日電）武漢肺炎疫情升溫，澎湖縣截至今天中午為止仍是零確診，澎湖縣衛生局今天成立居家檢疫關懷中心，備有完善「防疫關懷包」，讓檢疫及隔離者獲得完善照顧。

澎湖縣政府衛生局表示，除成立居家檢疫關懷中心，還特別製作「防疫關懷包」，內有口罩、電子體溫計、次氯酸水、保久乳、洗手乳、餅乾、居家小叮嚀及相關支援服務專線資訊。

衛生局指出，縣府的相關作為，要讓縣民在居家檢疫期間，可以自我健康監測，有問題時可以使用關懷專線（06）9270508尋求支援，碰到緊急事件時可直接撥打1999專線即時處理。

澎湖縣長賴峰偉表示，防疫視同作戰，當台灣出現第1例確診案例後，縣府本著「料敵從寬、禦敵從嚴」策略，在1月間立即成立「嚴重特殊傳染性肺炎」應變小組，每天舉行防疫會議，緊盯疫情變化，責成相關單位滾動式修正防疫措施，讓防疫做到滴水不漏。

澎湖縣政府提醒民眾，居家檢疫期間應遵守政府各項防疫規定，不外出，更不得搭乘大眾交通工具，以免違規受罰，並落實勤洗手，避免用手接觸鼻眼口，做好咳嗽禮節，減少與人近距離接觸，保持環境清潔與通風，藉以降低社區感染的風險。（編輯：戴光育）1090301