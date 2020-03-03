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鐵道園區屢傳繩線割喉 高市府籲放風箏遠離道路

最新更新：2020/03/03 11:12

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄3日電）高雄市鐵道園區開闊寬敞、綠草如茵，是假日親子放風箏最佳去處，但多次傳出騎士遭繩線「割喉」意外，高市府為此禁止民眾在道路附近放風箏，將立牌宣導並取締違規販賣。

高雄市警方日前受理報案，有騎士行經鼓山區鐵道園區周邊道路時，遭風箏繩線割喉，傷口深達數公分，雖已報案，但警方追查肇事者數天仍未果，傷者向文化園區主管單位的文化局投訴，也得不到回應和應有補償。

高雄市鼓山警分局新濱派出所所長鄭全順告訴中央社記者，警方調閱鄰近監視器清查，但還沒有結果；如果依照有輕軌行經的報案案發地點處來看，因行車班次密度高，風箏高度應會先卡到車廂，將持續清查。

針對市府禁止園區外設攤賣風箏，警方指出，今年來已取締10多件道路違規設攤，但無法約束遊客帶風箏到園區休憩。

駁二藝術特區主任簡嘉論表示，駁二特區有投保公共意外責任險，但因意外發生在園區外，且非區內設施所致，所以無法構成理賠。

高雄市文化局則表達遺憾，並稱未來會在園區內設置警告牌，勸導民眾勿靠近周邊道路放風箏，也將協同警方加強取締周邊販售風箏的非法攤販，避免類似事件發生。

高雄市鐵道園區有38道舊鐵道，小部分園區劃為輕軌使用，其餘開放休憩，假日人潮如織，不少親子在區內休憩、放風箏。（編輯：洪學廣）1090303

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