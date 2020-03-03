無人機飛行場域 台南將採負面表列規劃

（中央社記者張榮祥台南3日電）無人機飛行場域引起熱議，台南市長黃偉哲今天指示朝負面表列方式規劃，除必要飛航管制區域，儘可能開放飛行場域。交通局已蒐集意見，符合飛友需求及結合無人機產業發展目標。

台南市政府交通局長王銘德今天指出，3月31日將實施民用航空法新增的遙控無人機管理專章，並授權地方政府管理轄內飛行場域。

王銘德表示，無人機飛行場域公告方式有正面表列許可飛行場域、負面表列禁止飛行場域2種方式，台南市政府已蒐集相關團體對2種公告方式的意見，朝減少無人機飛航的管制限制、擴大飛行場域可行性的方向規劃，以符合飛友需求及結合無人機產業發展的目標。

黃偉哲表示，台南市無人機飛行場域將採行負面表列公告禁止飛行場域，以降低民眾不便性，交通局也將邀集產官學界蒐集禁飛場域，儘早完成公告，讓飛友有遵行的方向。

台南市政府推動無人機產業不遺餘力，包括攜手台灣人工智慧實驗室(AI Labs)簽署智慧城市合作意向書，打造台南成為全球第一個應用無人機空拍與人工智慧技術的智慧城市。

這項計畫是響應中央「小國大戰略」AI發展重鎮政策作為，台南市政府以場域開放與市政應用機會參與科技部與南科管理局的推動計畫，整合AI Labs人工智慧技術研發能力、成功大學航空太空學系無人機研發製造能力、財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心客製化高速運算儲存資源，完成「無人機人工智慧空拍影像大數據平台」，開啟橋接空中視野的智慧城市應用無限可能。（編輯：孫承武）1090303