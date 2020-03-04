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悠遊卡電子支付3月底上線 可搭捷運公車

最新更新：2020/03/04 14:39

（中央社記者劉建邦台北4日電）悠遊卡公司推電子支付「悠遊付」，北市議員發現至今遲未上線。悠遊卡公司今天說，「悠遊付」3月底正式上線，下載後可搭捷運、公車及YouBike，目前暫限Android系統手機用戶。

國民黨台北市議員王鴻薇今天召開記者會，悠遊卡公司行銷業務群副總經理林季良等人出席。王鴻薇說，悠遊卡公司曾提及不想開發電子支付「悠遊付」，經議員監督後，才在去年5月確定開發，但至今遲未上線，像一卡通早推出電子支付，悠遊卡公司卻在拖延，應檢討流程。

林季良表示，悠遊卡電子支付「悠遊付」3月31日正式上線，供民眾下載使用，「悠遊付」可搭乘大台北地區捷運、公車及YouBike，已跟中國信託、台北富邦等8間銀行合作，民眾只要有8間銀行的台幣存款帳戶就可綁定「悠遊付」作支付工具，後續也會跟信用卡公司洽談。

至於議員提及「悠遊付」只能使用Android系統，林季良說，目前「悠遊付」在iOS及Android系統的手機都可下載，搭乘捷運、公車及騎乘YouBike只限定為Android系統，但小額消費則是2大系統也適用。

「悠遊付」是悠遊卡公司推出的電子支付錢包，不需下載其他App，只要更新行動裝置 Easy Wallet App的最新版本，就能註冊開通，並在功能頁面綁定指定銀行帳戶，就能當電子支付工具。（編輯：方沛清）1090304

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