火炎山美景藏風險 遊客無視警語險象環生

苗栗縣三義鄉火炎山108年獲網路票選「台灣百大必訪步道」第1名，地質構造由巨厚礫石層組成，因透水性良好，加上多年來雨水沖刷、侵蝕，形成落差高達數百公尺的山谷、峰溝，宛如西遊記故事中的火炎山真實呈現。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 109年3月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）面對武漢肺炎疫情威脅，苗栗縣火炎山附近居民發現，選擇前往戶外登山健行遊客暴增，不過有人無視「斷崖掏空請勿靠近」的危險告示，直接在懸崖邊拍照取景，險象環生。

苗栗縣苑裡鎮蔡姓民眾今天表示，或許受武漢肺炎疫情影響，大家不喜歡待在密閉空間，選擇到戶外休閒，最近行經火炎山下方道路時，看到許多登山客站在隨時可能崩落的山崖邊，感覺「很危險」，提醒大家「珍惜生命，不然唐三藏會帶你往西方取經」。

位於苗栗縣三義鄉和苑裡鎮交界處的火炎山，去年獲得網路票選「台灣百大必訪步道」第1名，地質構造由巨厚礫石層組成，因透水性良好加上多年來雨水沖刷、侵蝕，形成落差高達數百公尺的山谷、峰溝，宛如西遊記故事中的火炎山真實呈現。

林務局新竹林區管理處育樂課長鄭雅文指出，火炎山海拔標高約600公尺，地質屬於交結性較差的礫石層，地形地勢隨時都還在變動，尤其下雨過後，更容易出現崩落情況，未來將不定時盤點、加強各項安全防範措施。

鄭雅文表示，雖然已在登山步道架設繩索，山崖邊也設置「危險」警告牌，但礙於火炎山地形仍不斷在變動，無法全面性架設「保護」圍籬，提醒遊客入山前應先了解在地環境與天候狀況，才能欣賞美景同時確保自身安全。（編輯：方沛清）1090305