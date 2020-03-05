武漢肺炎影響 台東關山天后宮媽祖遶境取消

（中央社記者李先鳳台東縣5日電）台東縱谷地區最大的媽祖信仰中心-台東關山鎮天后宮，每年農曆3月「媽祖生」必舉行全鎮的遶境活動，受武漢肺炎疫情影響，決定今年慶祝媽祖聖誕遶境活動取消。

關山鎮「天后宮」值年總爐主徐文凱今天接受中央社記者訪問表示，由於武漢肺炎疫情影響，許多群聚活動都順延或取消。關山鎮天后宮每年的環島參香訪宮活動也在請示媽祖後，指示暫緩舉辦。不過農曆3月23日「媽祖生」的第二天本地遶境祈福原本計畫如期舉辦。

他說，今天下午召開關山鎮天后宮委員、監事聯席會議，會議中針對因應武漢肺炎疫情的傳播仍未徹底解決，原本4月16日（國曆）舉辦遶境祈福活動，經過討論後，決定取消。

關山天后宮是關山地區居民奉祀媽祖等神明的信仰中心，信徒遍及池上、海端、鹿野、延平等鄉鎮，是台東縱谷地區最大的媽祖信仰中心。信徒含括閩南、客家、外省、平埔族、阿美族等。

每年值年總爐主的產生，是將全鎮信徒分成10組，每組內有包括7個里的25至30人，以擲筊方式選組；負責正月元宵節、3月媽祖戲及10月謝冬平安戲等慶典。最特別的是3月媽祖生，必定舉行全鎮的遶境活動。（編輯：謝雅竹）1090305