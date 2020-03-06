台南河樂廣場 斷壁殘垣風格如古羅馬

毒瘤變星鑽專題2（中央社記者張榮祥台南6日電）從台南中西區湯德章紀念公園往中正路望去，很多人發現遠處巨大的「中國城」已無影無蹤，取代的是留下斷壁殘垣的親水廣場，取名為「河樂」，外觀有些許古羅馬希臘殘跡的味道。

河樂廣場座落於中西區中正路的末端，前身是1980年代在府城獨領風騷的中國城，這裡一度是台南繁華的指標，時尚的起點，卻無法抗拒錯誤的政策及時代的轉變，一蹶不振，反而成為治安的毒瘤，宛如鬼域，人人敬而遠之。

副總統當選人賴清德執政台南市之初，台南市政府已有重整中國城的打算，2015年賴清德宣布啟動「運河星鑽」計畫，夷平中國城才終於定案，2018年12月動工，斥資新台幣1億4000萬元打造親水廣場，且透過2019年底的徵名，同年12月定名為「河樂廣場The Spring」，預定3月7日開幕啟用。

「河樂廣場」的設計，頗有古羅馬希臘斷壁殘垣的味道，曾到義大利羅馬旅遊的人，一定會對羅馬競技場及古羅馬廣場印象深刻，千年前的殘跡讓人發思古之幽情，河樂廣場也是，特地留下中國城的部分遺構及商家字號，漆上亮眼的白色，不論是白天或黑夜，總能吸引眾人目光，這是設計團隊中荷蘭籍設計師的堅持。

拆除前的中國城占地1.54公頃，是座地下2樓、地上最高11樓的龐然大物，重整不是件容易的事，但設計團隊有環保的遠見，保留了地下2樓停車場的結構及擋土牆，將地上物拆除後回填，再重設地下1樓及地面景觀，以殘存的舊有梁柱為主體，搭配水深只有30公分的水景，營造出親水環境。

中國城路面基地被中西區金華路切割成2塊，重整後的河樂廣場，如同中國城固有的地下街區，地下是連通的，遊客不需穿越車水馬龍的幹道，就能暢遊廣場兩側的水景。

河樂廣場還未對外開放，就被「富比世」雜誌譽為世界7大令人期待的公園之一，雖說廣場周遭有派出所、商家，更鄰近美食小吃雲集的國華街，但市府還是得為廣場管理做好妥善規劃，未來計畫以委託民營方式，讓民間管理廣場內150坪至200坪的空間，內設咖啡廳、輕食等，讓遊客有得吃有得玩，不會無聊。（編輯：黃世雅）1090306