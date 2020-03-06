學童補習班接送車 竹北查6件就有5件違規

新竹區監理所稽查竹北區學童補習班接送車輛，6日公布稽查結果，共稽查6輛車僅有1輛符合規定，其他因變更車輛規格如加裝座椅等問題違規，將依法開罰。中央社記者郭宣彣攝 109年3月6日

（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹區監理所稽查竹北區學童補習班接送車輛，所長黃萬益今天表示，共稽查6輛車僅有1輛符合規定，其他因變更車輛規格如加裝座椅等問題違規，將依法開罰。

黃萬益表示，新竹竹北學生多，而補習班與兒童課後照顧服務中心開班數多，而因父母忙於工作，多將孩子託付給中心代為接送，因此，車輛與駕駛是否依法使用與聘用，影響孩子的接送安全。

黃萬益說，接送車輛依規定多以8到9人座客車，但業者為增加乘載人數，常違規改裝座椅或超載，危害學童交通安全，若發生交通意外，恐造成難以挽回的遺憾。

新竹區監理所會同新竹縣政府教育處及警察局交通隊組成聯合稽查小組，昨天前往中正國小稽查，攔查6輛接送學童的照服中心車，共有5輛違規。黃萬益表示，其中變更車輛（加裝座椅）及領有普通駕駛執照以駕駛為職業各有2件，另一件是駕駛執照於吊扣期間駕車。

黃萬益說，變更車輛規格（加裝座椅）可處新台幣2400元以上9600元以下罰鍰；駕駛執照於吊扣期間駕車處6000元以上1萬2000元以下罰鍰；領有普通駕駛執照以駕駛為職業可處1800元以上3600元以下罰鍰。

黃萬益表示，幼教機構在接送學童時，都應遵守「道路交通管理處罰條例」及「學生交通車管理辦法」規定，要重視學童的行車安全，並加強自主管理，也請家長挑選補習班及兒童課後照顧服務中心時，多加留心接送孩童車輛的狀況。（編輯：張銘坤）1090306