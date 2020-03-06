北市拆除萬華福民平宅 規劃2棟社會住宅

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市都發局今天拆除萬華區的福民平宅，將興建為2棟大樓做社會住宅，共338戶。有里長及住戶反映，房型規劃不完善；都發局指出，社會局會調查住戶意願後再調整。

北市府都市發展局召開「萬華區福民社會住宅既有建築物拆除工程動工典禮」。都發局資料顯示，興建於民國67年的福民平宅，位於西園路2段附近，當時是北市府為協助經濟弱勢民眾設置的「平宅」，共340戶，房型皆為12坪的2房型，提供低收入戶者入住，免房租、僅收清潔管理維護費，但因屋齡老舊及社會環境變遷等原因，北市府決定拆除，改建為社會住宅。

出席典禮的都發局住宅工程科長魏國忠表示，福民社宅分兩期興建，第一期基地約823坪，預計今年底動工，第二期基地約1939坪，預計111年動工，完工後可提供2棟大樓當社宅，共338戶。

都發局規劃的房型包含一房型（10坪至12坪）、二房型（16坪至18坪）、三房型（22坪至24坪），且有開放式廣場、都市農園等公共空間，社會局、環保局等單位也會進駐。

當地里長及居民提及，北市府規劃的一房型數量較多，恐影響住戶權益，認為房型規劃不完善。都發局回應，目前僅是初步規劃，後續會與社會局討論並調查原住戶搬回意願，並參考住戶想法後進行調整。（編輯：張銘坤）1090306