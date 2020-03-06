遭控毀木棉樹 高市工務局：罹潰瘍病換植

（中央社記者陳朝福高雄6日電）愛樹團體今天指高雄市府在楠梓區移除木棉樹進行「毀樹」工程；市府工務局澄清是多數已罹潰瘍病等因素，基於公共安全分兩期工程換植紅花鐵刀木等，營造具特色的行道樹。

「高雄愛樹人」團長莊傑任表示，楠梓區德民路木棉花大道花季正盛開，高市府卻大規模移除約300棵木棉樹，曾經是高雄市的市花，如今卻是如此下場。

莊傑任說，木棉花開花後會有花朵掉落，累積數量會導致路面較滑，只要強化路面打掃即可解決問題；而木棉花的棉絮問題，其實從果夾開始成型，逐漸成熟到棉絮會飛出來至少要半個月至一個月時間，之前高市府都是採長柄鐮刀摘果的方式，如今應是為節省經費，乾脆把樹移除掉，實在不是明智的做法。

高市府工務局表示，德民路木棉樹多數已罹潰瘍病無法根治，且牴觸加工區高壓電線造成危險，也有每年3至4月落花與果實成熟後棉絮散落，造成行車安全及居民過敏等問題，當地民眾、里長多次陳情及議員於議會質詢均要求遷移，基於公共安全汰換。

高市府工務局養工處於民國107年研擬及編列預算辦理地方說明會和換植工程發包，以兩期分段執行。第一期工程從高楠公路至海專路路段，已於108年9月19日順利完成換植為紅花鐵刀木，並將狀況尚可的木棉樹移植至朝仁路與楠陽路交叉路口空地。

目前進行的為第二期工程，今年2月26日申報開工，持續將海專路至外環西路木棉樹換植為黃花鐵刀木。鐵刀木樹蔭濃密且為蝴蝶蜜源植物，期望營造德民路特色的行道樹。（編輯：黃世雅）1090306