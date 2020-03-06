花蓮市尚志橋整修進度超前 不排除提前通車

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮市重要橋梁尚志橋前年0206地震造成橋面龜裂、伸縮縫擴張及位移等災損，去年12月封橋施工，目前進度超前約20%，花蓮市長魏嘉賢說，若安全無疑慮，不排除提前開放。

0206地震後，經專家勘驗勘驗，尚志橋需補強橋體，其中支撐的大樑往南偏移約15公分，補強工程採用橋梁頂昇，先橋梁平均分段，以重型支撐架由撐起，以利工程人員更換支撐墊，由南往北逐段調整回正確位置。

每一段橋面能撐起的重量，都需要精密計算，每上升一點，就需停下來檢測，重型支撐架最高能撐高18公分，尚志橋施工需要撐起約15公分，光是撐起來，就要費時約1小時。

魏嘉賢表示，目前重型支持架頂昇工程接近尾聲，目標趕在防汛期到來前完成橋面下的工程，施工進度超前約20%，主要是前置作業，自來水公司、電信業者等積極配合，讓後續工程能盡快動工。

內政部營建署北區工程處副組長蘇建隆今天也到場關心進度，他表示，對橋梁做頂昇工程具有一定危險性，尚志橋單跨約2000公噸，屬較大型的橋面，肯定施工單位在防汛期逼近的時間壓力下，超前進度，可作為未來相關橋梁修復的參考。

尚志橋是連結市區與美崙的主要道路之一，平日車流量大，按工程計畫為今年6月完工；魏嘉賢說，超前進度讓工程團隊有充裕時間檢測安全性，至於能否提前通車，則需在安全、無慮的前提下決定。

花蓮市公所向行政院公共工程委員會爭取約新台幣3680萬元，針對尚志橋、3號橋及國福大橋執行震後復建工程，目前3號橋及國福大橋均已修繕完工，尚志橋最快將於今年6月完工通車。（編輯：黃世雅）1090306