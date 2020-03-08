花蓮市公所員工量體溫登記 疫情若升高將增頻率

因應武漢肺炎疫情，花蓮市公所除籲請民眾洽公進入辦公廳舍時要量體溫、戴口罩，員工也必須量測體溫並每日登記，做好自主管理。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 109年3月8日

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）因應武漢肺炎疫情，花蓮市公所除籲請民眾洽公進入辦公廳舍要量體溫戴口罩，員工也必須量體溫並每天登記，做好自主管理；未來疫情若升高，檢測體溫每天從一次增為兩次。

市長魏嘉賢指出，台灣疫情現階段仍屬穩定，請公所同仁及花蓮鄉親不要恐慌，但必須小心謹慎，唯有做好萬全防護措施，才能順利度過這波疫情。

花蓮市公所表示，洽公民眾進入公所前須量體溫戴口罩，臨櫃人員一律需戴口罩。各課室員工包括所外人員，即日起每天上班時要自行量體溫並登錄，若有發燒或異常建議請假就醫。

市公所辦公廳舍地板、樓梯扶手與門把等也都每天定期消毒，未來若台灣疫情升高，每天檢測市公所員工體溫將從一次增加為兩次。

至於居家檢疫者，花蓮市公所每天也將由所轄里幹事以電話追蹤及登錄衛福部防疫追蹤系統，若需居家訪視，里幹事則須做好個人防護，配合衛生及警政單位前往。

另外，清潔隊員清理環境也不可徒手撿取民眾亂丟的口罩，以免不明感染。

針對曾有報導指出，處理武漢肺炎首例死亡白牌車司機的殯葬人員未做好防護措施。殯葬所將依法與業者聯繫，若有確診病例死亡，將依規定在醫院直接入殮，若需送至殯儀館，則使用雙層屍袋，不入冰櫃，直接入殮送往火化場。

花蓮市公所表示，圖書館也從即日起實施進入館舍前須量體溫及手部消毒，額溫超過37.5度者禁止入館；有呼吸道感染症狀則需戴口罩。兒童館的說故事、電影欣賞等活動也都暫停辦理；借書則儘量採線上借閱。

此外，花蓮市5個公有傳統市場，現場也備有酒精提供清潔，同時也將請專業消毒廠商針對濾過性病毒及細菌投藥，排定各市場環境噴灑殺菌，並利用各市場跑馬燈與公布欄張貼防疫資訊。

花蓮市公所也提到，原住民族行政課也因疫情取消，原訂下月舉辦的原住民傳統射箭暨槌球比賽，策展活動仍進行，但取消開幕活動。（編輯：洪學廣）1090308