台南市府媒合資源助弱勢修屋 黃偉哲盼持續增加

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市政府勞工局為弱勢職災勞工修繕家庭房屋，今天媒合相關職業工會志工到善化區為鄭氏夫婦修繕老屋。市長黃偉哲表示，希望今年整修的進度與戶數能再增加。

住在善化區嘉北里的台南市民鄭茂水現年75歲，與持有身心障礙手冊的64歲妻子相依為命。妻子多年來需依靠助行器和輪椅出入，鄭茂水也需支撐拐杖行走。但兩人居住的平房年代老舊，屋瓦和梁柱早已腐損嚴重；門庭地面更崎嶇不平，影響兩人進出。

台南市勞工局長王鑫基表示，2月4日安排各工會會勘後，從2月20日起陸續有相關工會志工前往鄭氏夫婦住宅修繕，今天並由台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會、台南市鋁製品製造裝配職業工會接力，進行天花板輕鋼架、電器設備和照明安裝及鋁門窗安裝等。

王鑫基指出，本案的房屋修繕材料費用需要約新台幣15萬元，其中由慈濟基金會連結善心人士捐助2萬元、善化區公所結合行善團籌措5萬元善款，剩餘材料費不足部分，由大台南總工會捐助。因為社會各界持續支持，市府才能陸續完成104戶修繕作業。

鄭氏夫婦看到房屋修建完成，臉上也露出笑容，並向到場關心的黃偉哲表達謝意。

黃偉哲表示，有一間房子可以住，是一般人的基本訴求，但有些社會上弱勢的人，有時連這個基本願望都無法實現。感謝許多工會志工協力為民眾修繕房屋，提供遮風避雨的地方。

他說，勞工局將會籌措更多經費，配合愛心人士，盡量募集資源，讓需要幫助的人得到幫助。希望今年幫助弱勢整修房屋的進度與戶數能夠再增加。（編輯：洪學廣）1090308