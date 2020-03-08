蘭展作品遍地開花 台南賞花景點更有料

2020台灣國際蘭展因武漢肺炎疫情決定延期舉辦，已布展完成的蘭花則移往他處展出，部分移至台南市新化區虎頭埤風景區內的蘭花已布置完成，增添遊覽亮點。（虎頭埤風景區提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年3月8日

（中央社記者楊思瑞台南8日電）武漢肺炎疫情延燒，台南市政府決定將原定於3月登場的2020台灣國際蘭展延期舉辦。盛開的蘭花移到虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村等景點，搭配正值花期的其他花卉更有看頭。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，雖然蘭展受疫情影響緊急喊卡，但蘭花的美卻沒因此消逝；市府將蘭花安排在10餘處景點、古蹟「遍地開花」，民眾漫遊觀光，一樣可欣賞到國際蘭展的內容。

郭貞慧指出，加上正是春暖花開的季節，台南有多處賞花亮點。如虎頭埤風景區，不僅有蘭花布置，入園兩側也種植花卉；還可在園區內盛開的黃花風鈴木、木棉花樹下拍攝浪漫美照，與花共舞。

虎頭埤風景區主任陳宏田說，現在到虎頭埤賞花正是時候，園區搭配推出3月11日至17日，購買全票2張或滿新台幣160元入園，就可兌換小蘭花1盆的活動；平日限量100盆、假日200盆，送完為止。希望民眾可把美景帶回家與家人一同欣賞。（編輯：黃世雅）1090308