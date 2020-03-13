配合防疫 台南院檢警視訊遠距偵訊

（中央社記者張榮祥台南13日電）武漢肺炎疫情全球肆虐，台南市警局配合台南地檢署、台南地院，透過視訊會議軟體連線訊問，運用標準化作業確實達到積極防治、實體隔離、異地問訊、科技執法等指標性要求。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，台南市政府警察局長周幼偉指示刑警大隊與院、檢先期做好視訊遠距偵訊準備。今天由刑大大隊長林宏昇與台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌、台南地方法院庭長林福來進行1對1，以及3方同步視訊聯繫測試。

測試針對影、音與文書資料等傳遞及防疫效果非常好。刑大科技犯罪偵查隊昨日也召集各分局偵查隊及相關業務人員進行教育訓練及實機操作，同步完成防疫總動員。

周幼偉表示，疫情持續，員警作為基層防疫第一線，除協助衛生機關執行各項防疫工作外，在打擊犯罪方面不容鬆懈，除了刑警大隊已期前完成偵詢處所建置外，16個分局近日內也將逐一設置完成。

針對臨時偵詢處所部份，刑警大隊因應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」偵辦刑案應注意事項規定，在大隊大門通風良好空屋設置「臨時防疫偵詢處所」，除具備通風佳、隱蔽性良好優點，也兼具夜間照明及通電設備，中間加增透明隔板，能與犯嫌保持適當距離，更重要的是可避免病毒擴散至辦公處所，以保護第一線員警身體健康安全。

對於查獲犯罪嫌疑人符合罹患、疑罹患、居家隔離、居家檢疫等4種特定對象處置作為，刑大新聞稿表示，依防疫標準SOP，要求犯嫌配戴口罩、偵詢；戒護人員戴口罩、護目鏡等防護裝備，聯繫衛生局派遣救護車協助接送至偵詢處所製作偵詢筆錄，並於偵詢後立即請示檢察官進行視訊及後續防疫處置，結束後再以酒精、次氯酸水進行消毒，確保防疫無漏洞。（編輯：孫承武）1090313