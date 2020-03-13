醫院志工暫停服務 台中慈濟團隊寫信投遞思念

（中央社記者趙麗妍台中13日電）武漢肺炎疫情延燒，醫院的門禁加嚴，慈濟醫療志工配合防疫，月初停止到院服務，台中慈濟醫院團隊親手寫信，隨件附上養生祈福茶包，寄送給志工們傳遞思念。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，為防杜成為疫情破口，醫院門禁加嚴，限制陪病、探病人數、時間，禁止過去14天有出國旅遊史的民眾入院，甚至在餐廳餐桌上加裝隔板，避免飛沫噴濺，加強防疫措施。

慈濟醫療志工配合防疫，月初停止到醫院服務，每天在醫院各角落協助病患、民眾的志工，突然不見了，院內的醫療人員開始想念。台中慈濟醫院院長簡守信邀請團隊親手寫信，將思念寫在信紙上，隨件附上養生祈福茶包，寄送給志工們，傳遞愛與思念。

教學部副主任傅進華指出，門診病人告訴他「沒看到志工，整個醫院的氣氛都變得不一樣了。」護理部主任張梅芳表示，師兄師姊在每個單位都幫很多忙，不在身邊時更能感受他們的偉大。中醫部主任陳建仲說，師兄師姊沒來，不只少了有力的幫手，更想起他們付出無所求的精神。

除了台中慈濟醫院，光田綜合醫院院內志工目前已先暫停服務，預計將至3月底，再視疫情狀況，決定是否恢復志工到院服務。童綜合醫院則在過年前，即停止院內志工服務，將等到疫情緩解後，再恢復志工到院服務。（編輯：謝雅竹）1090313