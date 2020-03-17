醫檢師扮無聲尖兵 實驗室裡和武漢肺炎打仗

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）為防範武漢肺炎，除護理人員外，負責篩檢的醫檢師也無聲守護民眾健康，彰化醫院檢驗科主任游雅言指出，醫院檢驗師中有6人專責武漢肺炎篩檢工作，工作量雖增加，但沒人喊苦。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情不斷升溫，根據中央流行疫情指揮中心的統計，截至今天為止，台灣已有77例確診病例。

為防範武漢肺炎，醫護人員都動了起來，在衛福部立彰化醫院的實驗室，有一群人身穿防護衣、手戴2層口罩，在生物安全操作櫃中操作檢驗儀器，負責檢驗的醫檢師有如無聲的尖兵對抗武漢肺炎病毒。

彰化縣有2間醫院，被中央流行疫情指揮中心指定為武漢肺炎專責檢驗機構，彰化醫院即為其中之一，負責雲林、彰化2縣有關武漢肺炎的檢驗工作，也要支援台中市和南投縣；而彰化醫院負責檢驗武漢肺炎病毒的實驗室分為酸萃取區、試劑準備區、PCR後操作區，每份檢體都要經過萃取、去活化試劑、放大偵測等程序，才能檢驗出是否有武漢肺炎病毒。

「最近為了武漢肺炎，大家的工作量都增加了」，彰化醫院醫事檢驗科主任游雅言接受媒體採訪時說，檢驗科原有24名醫檢師，因為武漢肺炎的關係，有6人都調去專門檢驗和武漢肺炎有關的病例，加上原有要檢驗的病例，大家的工作量都增加了。

游雅言指出，檢驗武漢肺炎最快也要4到6個小時才能得出結果，由於事關重大，大家在檢驗時都小心翼翼，有時遇到週末假日，病毒沒有放假，所以假日也要加班，在最短時間內確認檢體是陰性或陽性，不敢大意。

醫檢師游詩瑩則說，檢驗結果會影響檢體當事人要隔離住院或是回歸正常生活，只要看到檢驗結果是陰性，大家就會鬆一口氣，但如果是陽性，則要複驗確認；至於疑似感染者至少要採2次，這些狀況都增加大家工作的負擔，但大家都不喊苦，只希望和大家一起努力，讓疫情早日降溫。（編輯：黃世雅）1090317