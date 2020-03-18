迴力車募資網站販售 中捷：了解市場接受度

（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中捷運公司開賣「小綠綠」迴力車，在募資平台供民眾贊助預訂。市議員張耀中認為，恐遭有心炒家介入哄抬。台中捷運公司表示，藉由平台了解市場接受度，實體店面也會販售。

迎接台中捷運2020年底通車，台中捷運公司開賣縮小版合金迴力車「小綠綠」，限量1300台，在群眾募資網站上讓民眾贊助專案預訂。

台中市議員張耀中表示，群眾募資的定義，為社會大眾透過小額資金的贊助，發揮群體集結的力量，支持個人或組織使其目標或專案得以執行完成，是結合團購與預購的「預消費」，藉以向公眾募集產品研發、創業計畫、公益慈善等項目資金。

張耀中指出，中捷公司的迴力車，早已請廠商製作完成並交貨，募資只是增加曝光，炒作捷運通車及周邊商品話題，成功與否未知，但募資量體過小，募資對象是商品，容易讓有心人介入後續在拍賣哄抬價格。

台中捷運公司表示，迴力車透過募資平台銷售，藉由募資平台的特性，了解市場接受度，可作為未來商品開發的參考；預購狀況隨時更新透明，付費方式多元，皆可作為未來中捷網路銷售的參考，未來也會在實體店面販賣，哄抬價格一事應不會發生。（編輯：戴光育）1090318