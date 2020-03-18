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武漢肺炎／觀光局發禁令 旅行社停止接出團至4月底
首頁 / 地方

屏東三大日音樂節 因應疫情延期舉辦

最新更新：2020/03/18 20:13

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）屏東縣政府在春天舉辦的「三大日音樂節」，每次舉辦單日平均超過上萬人參加，今年遇到武漢肺炎疫情嚴峻，縣政府發言人黃建嘉表示，初步決定延期到7月暑假舉辦。

三大日音樂節今年將邁入第3年，在春假前一週或後一週舉辦，一次舉辦連續3天，每天有不同主題，如民歌、文青風或懷舊風等，每場可吸引萬人在草地上或坐或站聆聽，由於播放的歌曲及演出歌手橫跨老中青3代，非常受民眾歡迎。

取名「三大日」是指一次連聽3天，「三大日」是「春」字的拆解，也就是「在春天舉辦的音樂節」，首屆音樂節3天吸引2萬5000名人潮、去年超過3萬人，有些民眾從外縣市到場，也創造屏東市的住房率，縣府表示，去年「三大日音樂節」就創造至少新台幣4500萬元產值。

縣府傳播暨國際事務處長兼發言人黃建嘉表示，今年原預訂在春假期間舉辦，但遇上武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，考量到音樂節參加人流龐大，且全國上下為防疫努力，因此決定延期，初步決定延到7月暑假，不過，也視疫情變化，等疫情緩和後再舉辦。（編輯：謝雅竹）1090318

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