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永侒申請員山採礦 宜蘭縣列保育區禁開發

最新更新：2020/03/19 17:49

（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）永侒實業申請在宜蘭縣員山鄉採礦，近來引起地方反彈，認為污染環境。宜蘭縣長林姿妙今天說，將把當地劃設為國土保育區第一類，明定禁止或限制使用。

永侒實業去年申請在員山鄉大安埤山開採礦區案，總面積約為33公頃，現在仍在環評審查階段，但當地社區組成「護水源反開礦行動聯盟」並號召連署，反對開採行為污染環境。

為表達縣府維護環境永續決心，林姿妙今天前往員山鄉協天宮出席記者會，宣布計畫把大安埤山劃設為國土保育區第一類，明定禁止或限制使用。

林姿妙也與當地社區民眾在協天宮周邊綁上黃絲帶，高喊「我愛宜蘭、我護水源」口號。

林姿妙接受聯訪時說，國土計畫法未來將取代目前的區域計畫法，最近正由地方訂出各縣市的草案後送中央核定。針對員山永侒礦業開發案，縣府將在宜蘭縣國土計畫草案中，把永侒預定開發區域劃設為國土保育區第一類，未來將依國土計畫法及相關土地使用管制規則，明定當地禁止或限制使用，以維護縣民良好的居住品質，讓環境及水資源永續。

宜蘭縣建設處代理處長吳朝琴告訴中央社記者，縣府將永侒預定開發區域劃設為國土保育區第一類後，未來將把宜蘭縣國土計畫草案送內政部後續審查，希望早日爭取過關，儘速發布實施。（編輯：方沛清）1090319

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